«Вест Хэм» готов продать Деклана Райса в 2023 году

Английский «Вест Хэм» планирует сохранить полузащитника Деклана Райса в команде в летнее трансферное окно, но готов продать футболиста в 2023 году. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в клубе понимают, что не смогут удерживать Райса долгое время, но хотели бы, чтобы англичанин отыграл за «молотобойцев» следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта, который истекает в 2024 году.

Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.