Василий Уткин: я бы посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о том, что московский «Спартак» может сыграть в стыковых матчах за право сохранения прописки
«Я бы с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака». Не потому, что я желаю зла, а потому, что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они её, мне кажется, абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани катастрофы. Ведь говорится о чём угодно, кроме, например, дееспособности тренерского штаба. Что это за матч-менеджмент, когда команда проигрывает на 90+5 минуте? Команда фолит в своей штрафной ногами своего самого опытного футболиста, а потом раздаются истерические возгласы, мол, не нужно нам признание ошибок, очки давайте. Очки у «Спартака есть, но это очки на носу Ваноли. Других пока не наблюдается», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём Youtube-канале.
- 25 апреля 2022
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