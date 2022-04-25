В «Нижнем Новгороде» прокомментировали возможное продление аренды Миладиновича

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался по поводу возможного продления арендного соглашения с 27-летним сербским защитником Иваном Миладиновичем, права на которого принадлежат «Сочи».

«Что касается малого игрового времени, то об этом может говорить только тренер и тренерский штаб. В нашей команде подобные решения могут быть связаны только с игровыми качествами.



Что касается возможного продления аренды, то мы пока играем в сезоне. О межсезонье ещё рано думать. Однако мы будем думать над этим вопросом. Опять же, сначала это должен решать тренерский штаб, затем — спортивный отдел, а потом — я», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Миладинович принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.