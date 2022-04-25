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Карпин не верит, что «Спартак» окажется в стыковых матчах

Карпин не верит, что «Спартак» окажется в стыковых матчах
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, считает ли он, что московский «Спартак» может угодить в зону стыковых матчей по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Окажется ли нынешний «Спартак» в стыковых матчах? Я верю, что однозначно нет. Понятно, что в жизни всё бывает, чудеса случаются, но «Спартак» с таким составом, конечно, не будет в стыках», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» после 26 туров Российской Премьер-Лиги располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Зону стыковых матчей московская команда опережает на три очка. На 13-м месте в турнирной таблице сейчас располагается «Нижний Новгород». В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Ростову» со счётом 2:3.

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