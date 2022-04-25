Паоло Мальдини высказался о борьбе «Милана» за чемпионство

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о борьбе клуба за скудетто в сезоне-2021/2022.
«Я очень горжусь тем, что команда, тренерский штаб и все остальные дают болельщикам. Эта истинная эмоция – основа нашей работы, то, что делает нас счастливыми и вызывает такие замечательные ощущения.
В такие сезоны, как этот, цель состоит в том, чтобы играть как можно лучше. В начале сезона многие не ожидали, что мы поднимемся так высоко, но мы должны использовать это в качестве дополнительной мотивации.
Мы не можем сделать так, чтобы это казалось банальной целью. За последние 20 лет «Милан» только дважды выигрывал скудетто, так что это был бы невероятный результат.
Когда у тебя есть такая возможность, нужно выложиться полностью. Если что-то пойдёт не так, по крайней мере, ты будешь знать, что сделал всё возможное», – приводит слова Мальдини Football Italia.
Видеообзор ответного полуфинального матча Кубка Италии «Интер» — «Милан» (3:0):
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