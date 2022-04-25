«Ювентус» на 88-й минуте вырвал победу у «Сассуоло» и закрепился в четвёрке сильнейших

Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Ювентус». Победу одержал «Ювентус», счёт – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 39-й минуте отличился нападающий хозяев Джакомо Распадори, ему ассистировал Доменико Берарди. В конце первого тайма, на 45-й минуте, ответный гол забил форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, ему ассистировал Денис Закария.
Победный гол на 88-й минуте матча забил нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, ему ассистировал Алекс Сандро.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ему помогали Стефано Либерти и Эмануэле Пренна. Резервный рефери — Джанпьеро Мьеле.
После 34 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» с 46 баллами находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (74).
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