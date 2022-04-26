«Тулуза» вернулась в Лигу 1, обеспечив повышение за три тура до конца чемпионата

«Тулуза» в матче 35-го тура Лиги 2 обыграла на своём поле «Ньор» со счётом 2:0. Эта победа позволила «фиолетовым» обеспечить возвращение в Лигу 1 за три тура до финиша чемпионата.

«Тулуза» вылетела из Лиги 1 по итогам сезона-2019/2020.

В сезоне-2020/2021 «Тулуза» заняла третье место в Лиге 2 и получила право на стыковые матчи с «Нантом». Первую встречу на своём поле «фиолетовые» проиграли 1:2. В ответной игре «Тулузе» удалось победить в гостях 1:0, но по правилу гостевого гола в Лиге 1 остался «Нант».

В сезоне-2021/2022 «Тулуза» решила вопросы по выходу в Лигу 1 за три тура до финиша. После 35 туров команда набрала 76 очков и уже не опустится ниже второго места. «Фиолетовые» не проигрывают в чемпионате на протяжении семи матчей, одержав шесть побед и однажды сыграв вничью. Всего за турнир подопечные Филиппа Монтанье проиграли только три матча.

Лучшим бомбардиром Лиги 2 сезона-2021/2022 является валлийский нападающий «Тулузы» Рис Хили, на счету которого 20 голов и четыре голевые передачи. А лучшим ассистентом Лиги 2 также является представитель «фиолетовых». Нидерландец Бранко ван ден Бомен сделал 21 результативную передачу в чемпионате.