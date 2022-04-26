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«Энфилд» не сможет принять матчи Евро-2028, если Великобритания станет страной-хозяйкой

«Энфилд» не сможет принять матчи Евро-2028, если Великобритания станет страной-хозяйкой
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Знаменитый стадион «Энфилд» не сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу, если Великобританию выберут страной-хозяйкой турнира, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

По данным источника, стадион «Энфилд» не соответствует требованиям для принятия матчей чемпионата Европы. Сторона поля «Энфилд» на четыре метра меньше необходимого размера.

Ожидается, что если что совместная заявка совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса будет одобрена, то из 16 стадионов, которые будут выделены для проведения игр турнира, десять будут находиться в Англии.

Напомним, 23 марта УЕФА сообщил, что Россия подала заявки на проведение Евро-2028 или Евро-2032. На Евро-2028 будут претендовать Великобритания и Ирландия, а также Турция.

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