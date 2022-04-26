Спаллетти может быть уволен из «Наполи», на замену рассматривается тренер «Фиорентины»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может быть отправлен в отставку из-за плохой формы команды. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно как одного из основных кандидатов на замену Спаллетти. Об этом сообщает Football Italia.

Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в прошлом году подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на два года, но в данный момент его будущее в клубе под сомнением из-за плохой формы команды в 2022 году.

«Наполи» не побеждает в Серии А на протяжении трёх туров. Команда Спаллетти проиграла «Фиорентине» и «Наполи» и сыграла вничью с «Ромой».

После 34 туров «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков. 30 апреля неаполитанцы сыграют с «Сассуоло».

Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Наполи» (5:2):

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