Смолов: Сафонову точно надо переходить в «ПСЖ». Будет, что потом внукам рассказывать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

— Некоторые люди пишут: «Зачем ехать и сидеть под Доннаруммой?».

— Я вообще не понимаю таких людей, которые так рассуждают.

— Ты играл с Сафоновым. Он готов потеснить Доннарумму?

— Здесь вообще не надо размышлять, готов он или нет. Если есть предложение и всех всё устраивает, то точно надо переходить. У тебя карьера одна и шанс перейти в «ПСЖ» один. Это то, что ты будешь рассказывать внукам. Неважно, играл ты там или нет. То есть ты был на том уровне, где «ПСЖ» захотел тебя приобрести и сделать предложение. О чём тут разговаривать? — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.