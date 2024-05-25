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Игрок ЦСКА Мусаев одним словом описал Кирилла Набабкина, покидающего клуб

Игрок ЦСКА Мусаев одним словом описал Кирилла Набабкина, покидающего клуб
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал своего одноклубника защитника Кирилла Набабкина человечным.

— Опишите Кирилла Набабкина одним словом.
— Человечный, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один – в Суперкубке страны.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место с 57 очками занял «Зенит».

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