Вратарь «Зенита» Кержаков: остались ли силы радоваться? Только начинаем

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о шестом подряд чемпионстве сине-бело-голубых.

— Остались силы радоваться?

— Конечно. Только начинаем!

— Для шестикратного чемпиона вы очень трезвый.

— Ещё не вечер, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.