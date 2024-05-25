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Михаил Кержаков сообщил, что ещё не получал от «Зенита» предложение по новому контракту

Михаил Кержаков сообщил, что ещё не получал от «Зенита» предложение по новому контракту
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что ещё не получал от клуба предложение по новому контракту.

— Приняли решение по контракту?
— Тут не от меня зависит. Предложение ещё не получил, — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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