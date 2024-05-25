Мостовой и Коваленко спели «Сине-бело-голубое небо» после победы «Зенита» в РПЛ

После финального свистка в матче 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» футболисты санкт-петербургского клуба Андрей Мостовой, Александр Коваленко и Ильзат Ахметов спели «Сине-бело-голубое небо». После игры стало известно, что «Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз подряд. В параллельной встрече «Краснодар» обыграл московское «Динамо» с минимальным счётом 1:0.

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После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.