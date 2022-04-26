Капу: Унаи Эмери — гений! При нём игроки раскрываются — в 33 я научился играть в футбол

Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу высоко оценил главного тренера команды Унаи Эмери в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«У Унаи Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются. Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан.
Когда мы выиграли финал Лиги Европы, я сказал себе: «Полгода назад я даже не думал о переходе в «Вильярреал». То есть, возможно всё. В футболе всё происходит очень быстро. Даже если ты не входишь в основу, нужно усердно работать, чтобы быть готовым, когда появится шанс проявить себя», — приводит слова Капу официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая полуфинальная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится в Англии, на стадионе «Энфилд», в среду, 27 апреля. Её начало запланировано на 22:00 мск.
«Вильярреал» обыграл «Валенсию»:
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