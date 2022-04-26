Нападающий «Вильярреала» объяснил, чем обусловлен успех команды в Лиге чемпионов

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе объяснил, чем обусловлен успех испанской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, «Вильярреал» вышел в полуфинал турнира, преодолев на своём пути плей-офф «Баварию» и «Ювентус». На стадии 1/2 финала ЛЧ испанцам предстоит встретиться с «Ливерпулем».

«Вильярреал» такая особенная команда из-за того, что здесь чувствуешь себя как в семье. Все поддерживают друг друга, отрабатывают за товарища на поле. Никто ни на кого не жалуется, все действуют сообща. Работа, общение, всё это нас сближает», — приводит слова Чуквезе официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая полуфинальная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится в Англии, на стадионе «Энфилд», в среду, 27 апреля. Её начало запланировано на 22:00 мск.