Жигулёв: лично я не сталкивался с дискриминацией россиян в Польше
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Российский футболист Илья Жигулев, который накануне разорвал контракт с польским клубом «Заглембе», заявил, что не сталкивался с дискриминацией россиян в Польше.
«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещён, либо россияне должны публично сказать, что президент России плохой человек, мягко говоря. Но Любин — маленький город, там всё спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», — приводит слова Жигулёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, Жигулёв перешёл в «Заглембе» летом 2021 года. Его прошлым клубом был «Краснодар». За польскую команду Илья успел провести 15 матчей.
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