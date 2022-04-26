«Ньюкасл» предложит контракт Погба, Поль выбрал 3 клуба для продолжения карьеры

«Ньюкасл Юнайтед» планирует предложить контракт французскому полузащитнику Полю Погба, чей контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «сороки» готовы заключить соглашение с 28-летним футболистом до 2025 года. Сообщается, что Поль ведёт переговоры с тремя командами, в которых хотел бы продолжить карьеру. Речь идёт о «Ювентусе», «ПСЖ» и мадридском «Реале».
Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать соглашение. Немецкий специалист заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Футболист вышел в стартовом составе, но покинул поле на 10-й минуте.
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