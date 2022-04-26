Баженов — о заявлении Федуна о «Спартаке»: в это время хочется стабильности и спокойствия

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на заявление владельца красно-белых Леонида Федуна, который сказал, что не планирует продавать московский клуб.

«Человек сам решает, что для него хорошо, а что плохо. Если он опроверг, то отлично. Не хочется каких-то коллабораций в это время. Хочется определённой стабильности и спокойствия. Информация появилась, он её опроверг. Я не вижу темы для разговора. Она исчерпана сама по себе. Поэтому давайте не будем раскачивать.



Команда на 10-м месте. Мягко сказать: не всё так хорошо, как могло быть. Вот эти вбросы, если так можно назвать, ещё больше напрягают всех вокруг, тех людей, кто переживает за команду. В частности, даже меня. Поэтому если владелец клуба сказал, что это бред, то давайте об этом не говорить», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.