ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям, который ранее работал в «Локомотиве»

ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям, им стал Кирилл Брейдо, ранее занимавший аналогичную должность в «Локомотиве».

«В клубе Кирилл будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Павлович Аксёнов остаётся в структуре клуба в статусе советника президента.



Ранее Кирилл Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа ФК «Локомотив». Кирилл также работал в коммуникационной компании «ИМА-Пресс», в РФС-Медиа и комментатором телеканала Eurosport.



Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксёновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», — сообщает официальный сайт ЦСКА.