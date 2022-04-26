ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям, который ранее работал в «Локомотиве»

ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям, им стал Кирилл Брейдо, ранее занимавший аналогичную должность в «Локомотиве».
«В клубе Кирилл будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Павлович Аксёнов остаётся в структуре клуба в статусе советника президента.
Ранее Кирилл Брейдо занимал должность директора по связям с общественностью и клубных медиа ФК «Локомотив». Кирилл также работал в коммуникационной компании «ИМА-Пресс», в РФС-Медиа и комментатором телеканала Eurosport.
Мы уверены, что Кириллу Брейдо вместе с Сергеем Аксёновым и медиакомандой удастся добиться поставленных клубом целей по повышению медийной привлекательности бренда ПФК ЦСКА и выводу на новый уровень собственных медиа», — сообщает официальный сайт ЦСКА.
- 26 апреля 2022
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
14:05
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:09
-
13:02
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:26
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50