«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение за сербского лидера «Лацио»

«Манчестер Юнайтед» собирается сделать официальное предложение по покупке полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед».

Агент игрока Матея Кежман находится в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.

Сообщается, что «Ювентус» и «ПСЖ» также заинтересованы в услугах сербского игрока.

27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.