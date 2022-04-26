«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение за сербского лидера «Лацио»
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» собирается сделать официальное предложение по покупке полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед».
Агент игрока Матея Кежман находится в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.
Сообщается, что «Ювентус» и «ПСЖ» также заинтересованы в услугах сербского игрока.
27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
14:05
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:09
-
13:02
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:26
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
Партнерский контент