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«Мы не будем ругаться!» Кавазашвили предложил Федуну встретиться с ветеранами «Спартака»

«Мы не будем ругаться!» Кавазашвили предложил Федуну встретиться с ветеранами «Спартака»
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой о встрече с ветеранами.

«Ой, как здорово! Вы даже не представляете, я не ожидал такую реакцию от Леонида Арнольдовича. Раз он остаётся — я только приветствую! Думаю, для этого ему нужно сделать только маленький шаг: собрать ветеранов. Собрать круглый стол из ветеранов, которые говорят сильно, ярко, профессионально. И мы ему посоветуем от всей души и со всей любовью только правильные ходы. Мы не будем ругаться с ним. Он сделал очень много для «Спартака». Кто может об этом забыть или сказать что-то в упрёк в его адрес? Конечно, никто! Единственное, что можно сказать в упрёк— кадровая политика у него хромает. Возможно, не те советники!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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