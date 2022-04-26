Григорян: если есть футбольный бог, то он 100% болеет за «Спартак»

Известный тренер Александр Григорян заявил, что иногда получает удовольствие от игры «Спартака», хотя не болеет за красно-белых.
«Знаете шутку? Если есть футбольный бог, то он сто процентов болеет за «Спартак». А если он болеет за «Спартак», тогда он должен быть армянин. А теперь серьёзно. При таких посредственных результатах кто упрекнёт «Спартак» в качестве игры? Кто упрекнёт в самоотдаче?
Результата нет, но «Спартак» не выглядит как аутсайдеры РПЛ по игре. Иногда даже можно удовольствие от игры «Спартака» получить, хотя я за них не болею», – сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч».
Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.
- 26 апреля 2022
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