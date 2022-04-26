Месси и Роналду нет в топ-20 рейтинга претендентов на «Золотой мяч». Лидирует Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема продолжает возглавлять рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

Французский форвард также был на первом месте рейтинга в предыдущей версии.

На одну строчку вверх поднялся футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах и занимает теперь 2-е место. Он опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовского. Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич опустился на седьмое место рейтинга с пятого. Его опередили хавбек «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема – «Реал».

2. Мохамед Салах – «Ливерпуль».

3. Роберт Левандовски – «Бавария».

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ».

5. Садио Мане – «Ливерпуль».

6. Кевин Де Брёйне – «Манчестер Сити».

7. Лука Модрич – «Реал».

8. Винисиус Жуниор – «Реал».

9. Филип Фоден – «Манчестер Сити».

10. Трент Александер-Арнольд – «Ливерпуль».