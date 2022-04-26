Ломовицкий: «Рубин» должен набирать максимум очков в оставшихся играх

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий высказался после победы своей команды в матче 26-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

«Конечно, настроение стало лучше, когда взяли три очка с «Арсеналом». Любая победа окрыляет, тем более сейчас. У всех только позитивные эмоции. Надеюсь, этот момент станет для «Рубина» переломным.

Мой первый гол за «Рубин»? Да, это важный гол и для меня, и для команды. Все поздравили, конечно. Я пришел в «Рубин» только зимой и начинал на позиции левого защитника. Но большую часть игрового времени в карьере провел в атаке — конечно, мне там комфортнее. Но я готов сыграть на любой позиции. Не важно, нравится или нет, хочу или не хочу — главное, что это нужно команде, а я полезен на поле.

Давит ли на «Рубин» близость к опасной зоне? Понятно, все смотрят таблицу. Но наша задача сейчас — настроиться позитивно и выкладываться в каждой игре. Мы должны набирать максимум очков в оставшихся играх. В команде никакого негатива нет — это точно», — приводит слова Ломовицкого Sport24.