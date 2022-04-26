Президент АИКа: Ларссон играет просто отлично, но говорить о его будущем пока слишком рано

Президент шведского АИКа Роберт Фальк оцени выступление нападающего Джордана Ларссона, права на которому принадлежат «Спартаку», в составе шведского клуба.

«Ларссон играет просто отлично, нас все абсолютно устраивает. Будет ли клуб пытаться оставить Джордана после июня? Пока об этом слишком рано говорить. Возможно, эту тему можно будет поднять где-то ближе к июню», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, соглашение форварда с красно-белыми приостановлено до лета 2022 года. Оставшуюся часть сезона-2021/2022 24-летний футболист проведёт в АИКе.



В нынешнем сезоне 24-летний швед в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.