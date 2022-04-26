Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», так как хочет играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в эфире Youtube-канала The United Stand.

По информации источника, в приглашении соотечественника лично заинтересован Эрик тен Хаг, однако сам Френки может согласиться только на переход в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на 6-м месте в таблице АПЛ и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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