Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», так как хочет играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в эфире Youtube-канала The United Stand.
По информации источника, в приглашении соотечественника лично заинтересован Эрик тен Хаг, однако сам Френки может согласиться только на переход в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками располагается на 6-м месте в таблице АПЛ и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.
Напомним, де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 33-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 апреля 2022
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:38
-
21:35
-
21:28
-
20:59
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:43
-
20:29
-
20:25
-
20:24
-
20:05
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:37
-
19:26
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:44
-
18:43
-
18:41