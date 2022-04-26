«Рома» требует у «Арсенала» € 80 млн за Абрахама
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«Рома» назвала условия для трансфера нападающего Тэмми Абрахама в «Арсенал», сообщает Football.London.
По информации источника, итальянский клуб рассчитывает получить за трансфер 24-летнего английского футболиста € 80 млн. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за Абрахама € 60 млн.
Напомним, Абрахам стал игроком «Ромы» летом 2021 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 40 млн. Контрак нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. С 2017 года Абрахам вызывается в национальную команду Англии.
В нынешнем сезоне Абрахам принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. «Рома» в 34 матчах набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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