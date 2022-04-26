Клопп рассказал, как на него повлиял проигрыш «Севилье» в финале Лиги Европы 2016 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, как на него повлияло о поражении в финале Лиги Европы 2016 года от «Севильи», возглавляемой нынешним наставником «Вильярреала» Унаи Эмери.
«Честно говоря, я какое-то время не думал об этом финале. Когда я думал об Унаи, мы, например, встречались с ним в матчах с «Арсеналом». Да, это было важно. Я сказал это после той ночи, что думаю, что мы вернемся, не зная, произойдёт ли это. В тот момент я действительно подумал, что у нас будет хороший шанс вернуться более сильными, и мы это сделали.
Та ночь была тяжелой, мы провели действительно хороший первый тайм, в котором должны были забить больше, забили еще один, который не засчитали, я уже не могу вспомнить причину, если честно. Но это была игра под номером 64 или что-то подобное в том сезоне, и это был невероятно тяжелый сезон для нас. У нас было много проблем с травмами, когда мы туда приехали, игроки вернулись только за несколько дней до финала. Так что нельзя особо сравнивать футбольные матчи, особенно когда между ними прошло шесть лет. Изменилось бы что-нибудь с тех пор, если бы мы выиграли в ту ночь? Я так не думаю, если честно, хотя с удовольствием поднял трофей в ту ночь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 26 апреля 2022
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