Левандовски недоволен заявлением Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст его летом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский остался недоволен заявлением спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича, который заявил, что поляк не покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Sport Bild.



По данным источника, форвард рассчитывает уйти из клуба, так как его не устраивает игровая модель. Левандовского разозлило заявление Салихамиджича, так как футболист не раз публично говорил о желании покинуть «Баварию».



Ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно настроена на приобретение польского футболиста и готова платить ему около € 40 млн в год до вычета налогов.



33-летний Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего 48 голов и шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Соглашение Левандовского с клубом истекает в 2023 году.

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