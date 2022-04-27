Харгривз: «Манчестер Сити» должен гордиться тем, как футболисты сыграли с «Реалом»
Поделиться
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» должен гордиться тем, как сыграли футболисты. Дело в том, что с «Реалом», когда у вас есть опытные игроки, можно продержаться и на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Харгривз после матча.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Во втором полуфинале встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал».
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
13:32
-
13:27
-
13:27
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
12:56
-
12:48
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:18
-
12:14
-
12:12
-
11:54
-
11:53
-
11:44
-
11:36
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:13
-
11:04
-
10:50
-
10:34
-
10:34
-
10:30
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:56
-
09:50
-
09:47
-
09:42
-
09:23
Партнерский контент