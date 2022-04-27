Харгривз: «Манчестер Сити» должен гордиться тем, как футболисты сыграли с «Реалом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.



«Манчестер Сити» должен гордиться тем, как сыграли футболисты. Дело в том, что с «Реалом», когда у вас есть опытные игроки, можно продержаться и на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Харгривз после матча.



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Во втором полуфинале встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал».