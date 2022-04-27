«Мы возмущены работой бригады Матюнина». В «Крыльях» прокомментировали решения ЭСК

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судей в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:4) и решения ЭСК по спорным моментам.



«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернёт, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным. Повторюсь — у нас молодая играющая команда, и мы за честный футбол. Очень надеемся, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без подобных скандалов», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (38) — на седьмом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (58).