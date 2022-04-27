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Колыванов: все предпосылки для того, чтобы заиграть в «Наполи», у Хвичи есть

Колыванов: все предпосылки для того, чтобы заиграть в «Наполи», у Хвичи есть
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Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Честно говоря, вообще по барабану, куда он перешёл. Для него это шаг вперёд. А так, перешёл и перешёл. Это же не российский футболист. Честно скажу — до лампочки вообще.

Потянет ли уровень итальянского чемпионата? Он умеет играть в футбол. Это однозначно. Чемпионат Италии непростой. Все предпосылки для того, чтобы он заиграл, у него есть. Хорошая скорость и техника. Важно, как он вольётся в коллектив. Будет непросто. Но Хвича футболист, который играет нестандартно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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