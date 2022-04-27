Колыванов: все предпосылки для того, чтобы заиграть в «Наполи», у Хвичи есть
Поделиться
Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Честно говоря, вообще по барабану, куда он перешёл. Для него это шаг вперёд. А так, перешёл и перешёл. Это же не российский футболист. Честно скажу — до лампочки вообще.
Потянет ли уровень итальянского чемпионата? Он умеет играть в футбол. Это однозначно. Чемпионат Италии непростой. Все предпосылки для того, чтобы он заиграл, у него есть. Хорошая скорость и техника. Важно, как он вольётся в коллектив. Будет непросто. Но Хвича футболист, который играет нестандартно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Новость по темеХвича Кварацхелия станет игроком «Наполи»
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:33
-
15:28
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
14:58
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:34
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:06
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:32
-
13:27
-
13:27
-
13:11
-
13:00
Партнерский контент