Бышовец: в «Наполи» Хвичу ждёт испытание. Серия А — не совсем подходящий ему чемпионат

Российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«С учётом индивидуальных качеств у Хвичи есть хороший шанс проявить себя в «Наполи», но будет тяжело. Для реализации своих способностей он выбрал не совсем подходящий под его стиль чемпионат. В Италии очень важны физические качества, умение вести борьбу и играть на пределе своих возможностей. Нужно иметь не только качества технаря, а быть универсальным футболистом: обороняться, уметь проделывать большой объём работы. Тем более мы видим, с каким трудом это получается у Миранчука.
В моей практике приходилось приезжать и поддерживать того же Колыванова, потому что это очень непросто. Кварацхелию ждут непростые времена адаптации, испытание — к этому нужно быть готовым. С точки зрения адаптации Хвиче нужно было выбрать чемпионат, где предпочтение отдаётся талантливым игрокам с атакующим потенциалом. Серия А — не совсем подходящий ему чемпионат.
Я с теплотой отношусь к Хвиче. Кроме добрых пожеланий, я не могу сказать ничего более. Говорю это не потому, что не верю в Кварацхелию, а потому, что он должен быть к этому готов», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 27 апреля 2022
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