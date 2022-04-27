Р. Билялетдинов: в Италии есть культ защитных действий. В «Наполи» Хвиче будет непросто

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича — нападающий с выраженным дриблингом. Старается решать проблемы за счёт индивидуальных действий. Такие игроки адаптированы под любой чемпионат, всегда нужны. Но в Италии есть культ защитных действий. Хвиче будет непросто там демонстрировать свой дриблинг. Хвича может столкнуться с тем, что он легковесный, поэтому нужно адаптироваться, набрать мышечную массу. Есть методики, чтобы игрок при этом не потерял в скоростных качествах. Как сделать баланс между скоростью и мышечной массой — это вопрос.



На память приходит грузинский футболист Джано Ананидзе. Он подавал огромные надежды. В юношеском возрасте казалось, что это будет суперигрок. Потом выяснилось, что его легковесность и травматичность — это проблема. Этот пример перед глазами. Я не удивлюсь, если у Хвичи что-то подобное будет в карьере. Но Хвича — наш игрок. Пожелание удачи ему, как своему», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.