Сёмин: «Наполи» берёт Кварацхелию вместо Инсинье. Желаю Хвиче удачи — он талант

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».



«Хвича пошёл в команду, где его видят в основе. У «Наполи» ушёл Инсинье, Кварацхелию берут вместо него. К тому же там тренер Спаллетти, который хорошо знает РПЛ. Думаю, он неоднократно видел Хвичу. Это положительный момент.



Главное, что он прибавляет в мастерстве постоянно. После «Локомотива» в «Рубине» он стал ещё лучше. В сборной то же самое. Это показатель его роста. Хвича — талантливый игрок. Время покажет, потянет ли он уровень Серии А. Нужно обязательно выучить итальянский, чтобы стать своим. Неаполь похож на Грузию. Много моментов ему сопутствует, чтобы он хорошо себя проявил. Желаю ему удачи. Мне было очень жалко, когда он уходил из «Локомотива», но такова жизнь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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