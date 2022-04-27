Генеральный директор «Шахтёра»: Тимощук выбрал деньги вместо родины и родителей
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выступил с критикой украинского тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, который решил остаться в санкт-петербургском клубе.
«Тимощук остаётся в «Зените». Он выбрал деньги вместо родины и родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на 100% уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу», — приводит слова Палкина «Укринформ».
Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера «Зенита» с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета санкт-петербургского клуба. Ранее на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов.
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