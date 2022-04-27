Защитник «Лестера» Рикарду Перейра поделился ожиданиями от противостояния с «Ромой»

Португальский защитник «Лестера» Рикарду Перейра рассказал, чего ожидает от полуфинальных игр Лиги конференций сезона-2021/2022 с «Ромой».

«Это будет первый полуфинал европейского турнира для клуба, у нас есть возможность выйти в финал и выиграть трофей. Это будет большое противостояние с «Ромой», и мы все это знаем.

Мы знаем, что у них есть хорошие игроки. Это агрессивная команда. Мы должны быть в лучшем состоянии, чтобы пройти через это. Мы играем перед нашими болельщиками, и я уверен, что мы испытаем приятные эмоции», — приводит слова Рикарду Перейры на пресс-конференции перед матчем с «Ромой» официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч Лиги конференций сезона-2021/2022 «Лестер» — «Рома» состоится завтра, 28 апреля, в Англии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.