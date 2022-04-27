Зинченко прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (4:3).
«Играя в полуфинале Лиги чемпионов нельзя расслабляться ни на минуту, особенно в матче против «Реала». Вы можете контролировать игру сколько угодно, но у «Реала» может возникнуть один момент, и они его реализуют.
У «Реала» много качественных исполнителей в каждой линии, поэтому мы должны быть готовы ко всему. «Манчестер Сити» пропустил три гола, нужно проанализировать, что мы сделали не так, что нужно изменить. Пока я не знаю, в чём именно были ошибки, но тренер нам всё объяснит.
Всё-таки стоит порадоваться такому результату, это ведь преимущество. Однако ничего ещё не решено, особенно в противостоянии с «Реалом». На предыдущей стадии ЛЧ они играли с «Челси», и до конца не было понятно, кто пройдёт в полуфинал.
Иногда футбол может быть весьма жестоким: кажется, что ты контролируешь игру, а затем в один момент пропускаешь и вылетаешь из турнира. Нужно быть сосредоточенными, ведь впереди ещё 90 минут.
По поведению и характеру «Реала» видно, что они знают, как играть на такой стадии еврокубка. У них большой багаж опыта. У «Манчестер Сити» также есть опыт, и я думаю, что следующая неделя будет очень интересной», — приводит слова Зинченко Manchester Evening News.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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