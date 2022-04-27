«Ливерпуль» — «Вильярреал»: первый тайм завершился вничью, хозяева лидируют по ударам 15:1

Сегодня, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречается с «Вильярреалом». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм встречи «Ливерпуль» — «Вильярреал» завершился со счётом 0:0, при этом на стороне команды Юргена Клоппа существенный статистический перевес. Мерсисайдцы нанесли 15 ударов по воротам соперника, в то время как испанцы — всего 1. Кроме того, в первом тайме «Ливерпуль» владел мячом 63% времени и записал на свой счёт попадание в каркас ворот «Вильярреала».

Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Помогают ему Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Славко Винчич (Словения).



Напомним, на стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).