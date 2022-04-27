Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может пропустить остаток сезона из-за травмы колена. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, из-за проблем с ногой англичанин может пропустить несколько недель и не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Магуайр забил два гола в 35 матчах во всех турнирах. Соглашение английского защитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магуайра в € 40 млн.



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