Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может пропустить остаток сезона из-за травмы колена. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, из-за проблем с ногой англичанин может пропустить несколько недель и не принять участия в оставшихся четырех матчах чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне Магуайр забил два гола в 35 матчах во всех турнирах. Соглашение английского защитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магуайра в € 40 млн.
Ранее сообщалось, что футболисту по электронной почте пришло письмо, в котором было сказано, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.
- 27 апреля 2022
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