Марк Ноубл: даже если мы победим в Лиге Европы, я уйду из футбола

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл рассказал, какое решение он примет, если «молотобойцы» победят в Лиге Европы.

«Выиграв Лигу Европы и подняв трофей, останусь ли я в футболе? Нет — это мой честный ответ. Завершить карьеру после победы в Лиге Европы было бы чем-то особенным. Если бы это случилось, я бы с радостью пришёл и посмотрел игры Лиги чемпионов, сидя с трофеем Лиги Европы», — цитирует игрока Roshane Sport.

Ранее Марк объявил о завершении карьеры по завершении текущего сезона. После своего дебюта в 2004 году Ноубл провёл за «молотобойцев» более 500 матчей. Завтра подопечные Дэвида Мойеса в рамках первого полуфинала Лиги Европы будут принимать на своём поле «Айнтрахт». Встреча начнётся в 22:00 по мск.