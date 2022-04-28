Эмери: «Вильярреал» хотел победить, но «Ливерпуль» не позволил

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (0:2).

«В полуфиналах приходится играть против таких вот очень сильных соперников, которые зачастую находятся в хорошей форме, как «Ливерпуль». Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили. Нам не удавалось прорываться вперёд, но мы защищались настолько хорошо, насколько могли, чтобы оставить себе шансы перед второй игрой.

На нашем стадионе всё будет иначе. Мы постараемся создать им больше проблем. Это «Ливерпуль», сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться. Думаю, на следующей неделе шансы у нас будут», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).