Дембеле готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов пойти на сокращение зарплатной платы, чтобы остаться в клубе, сообщает Sport.es.

По данным источника, Дембеле собирался покинуть «Барселону» этим летом, но агент игрока Мусса Сиссоко встретился с представителями клуба в среду и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.

Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 28 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав 11 голевых передач.