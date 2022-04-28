Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Дембеле готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле готов пойти на сокращение зарплатной платы, чтобы остаться в клубе, сообщает Sport.es.

По данным источника, Дембеле собирался покинуть «Барселону» этим летом, но агент игрока Мусса Сиссоко встретился с представителями клуба в среду и приблизился к тому, чтобы форвард продлил соглашение с каталонцами.

Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 28 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также отдав 11 голевых передач.

Новость по теме
Обамеянг: Дембеле должен остаться в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022