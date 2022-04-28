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Скоулз: тен Хаг должен повторить успех Артеты

Скоулз: тен Хаг должен повторить успех Артеты
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал совет новому главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

«Если вы посмотрите на то, что Артета проделал в «Арсенале», то увидите, что это была большая работа по перестройке, и он не терпит халатности. Думаю, что тен Хаг должен повторить успех», — приводит слова Скоулза TalkSport.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.

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