Скоулз: тен Хаг должен повторить успех Артеты

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал совет новому главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
«Если вы посмотрите на то, что Артета проделал в «Арсенале», то увидите, что это была большая работа по перестройке, и он не терпит халатности. Думаю, что тен Хаг должен повторить успех», — приводит слова Скоулза TalkSport.
Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.
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