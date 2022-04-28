Стал известен первый трансфер «Боруссии Дортмунд» в летнее ТО

Защитник Нико Шлоттербек, вероятнее всего, покинет «Фрайбург» в летнее трансферное окно.



Как сообщает FCBinside со ссылкой на Bild, 22-летний футболист продолжит карьеру в «Боруссии Дортмунд». «Шмели» готовы заплатить за игрока около € 20 млн и предлагают зарплату € 6 млн в год.



Примечательно, что «Бавария» в последние дни пыталась убедить Шлоттербека присоединиться к клубу, предлагая более выгодные финансовые условия. Но немецкий защитник выбрал другой вариант.

Шлоттербек — воспитанник клубов «Карлсруэ» и «Фрайбург». В 2018 году Нико начал выступать за дублирующий состав «Фрайбурга». 9 марта 2019 года в матче против берлинской «Герты» он дебютировал в Бундеслиге.

В текущем сезоне Шлоттербек провёл 29 игр в Бундеслиге и забил 4 мяча.