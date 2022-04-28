Юрий Сёмин рассказал, кого считает главным фаворитом Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал своего фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Сейчас есть три команды: они равны по силам. Думаю, «Ливерпуль» в данной ситуации чисто в физической стороне лучше. Они играют лучше в обороне, чем «Манчестер Сити» и «Реал»», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).