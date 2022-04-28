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Харгривз: «Вильярреалу» нужно больше владеть мячом. Ливерпульский пресс задушил соперника

Харгривз: «Вильярреалу» нужно больше владеть мячом. Ливерпульский пресс задушил соперника
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Ливерпуля» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).

«Вильярреалу» в ответной игре нужно больше владеть мячом – обычно у него это получается лучше, чем сегодня. Они будут применять ту же тактическую схему 4-4-2, но, скорее всего, надеясь на игру ближе к чужой штрафной. Ливерпульский пресс задушил соперника», — цитирует Харгривза пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).

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