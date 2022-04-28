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Почеттино: на сегодняшний день я на 100% остаюсь в «ПСЖ». И Мбаппе тоже

Почеттино: на сегодняшний день я на 100% остаюсь в «ПСЖ». И Мбаппе тоже
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем и возможном продолжении карьеры нападающего клуба Килиана Мбаппе.

«На сегодняшний день я на 100% остаюсь в «ПСЖ». И Килиан Мбаппе тоже», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала». Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в € 160 млн.

Также появлялась информация, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм».

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