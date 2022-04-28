Почеттино: на сегодняшний день я на 100% остаюсь в «ПСЖ». И Мбаппе тоже
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем и возможном продолжении карьеры нападающего клуба Килиана Мбаппе.
«На сегодняшний день я на 100% остаюсь в «ПСЖ». И Килиан Мбаппе тоже», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала». Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в € 160 млн.
Также появлялась информация, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм».
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
16:47
-
16:46
-
16:42
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:11
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
14:58
-
14:55
-
14:51
-
14:48
-
14:31
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
13:55
-
13:54
-
13:49
-
13:37
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:54
-
12:53
-
12:45
-
12:37
-
12:34
Партнерский контент