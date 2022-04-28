Булыкин: «Локомотив» может притормозить «Зенит» — внести небольшую интригу

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом».
«Думаю, «Зенит» — однозначный фаворит предстоящего матча с «Локомотивом». «Зенит» идёт к чемпионству. Дерби двух столиц — это интересно. «Локомотив» может дать бой и притормозить «Зенит». Они могут хорошо сыграть против чемпиона и внести небольшую интригу.
У «Локомотива» есть свои задачи, они хотят выступить как можно лучше. Три очка, безусловно, им нужны, но это будет очень тяжело сделать против «Зенита». За это мы и любим футбол — за его непредсказуемость», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
- 28 апреля 2022
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